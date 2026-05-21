Sur les épaules de papa, il se passe plein de choses... Un album plein d'humour et de tendresse sur la relation pèreenfant. Sur les épaules de papa, tout devient possible : on se sent géant, léger comme l'air, et prêt à cueillir des fruits tout làhaut dans les arbres. Chaque page célèbre la complicité unique entre un père et son enfant, une relation pleine de jeux, de confiance et d'amour inconditionnel. Un album tendre, drôle et touchant, porté par un auteurillustrateur très apprécié des libraires, parfait pour lire blotti... sur les épaules de papa.