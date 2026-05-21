Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Oeuvres complètes

Arthur Rimbaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ces Ouvres complètes réunissent, pour la première fois dans une édition de poche, l'ensemble de la production de Rimbaud. Toutes les versions connues de ses textes y sont reproduites, dans le respect des manuscrits : on y retrouve la nouveauté radicale d'un poète au destin fulgurant, qui voulait changer la vie. Rimbaud n'a pas encore seize ans quand il compose les poèmes qu'il confie à Paul Demeny, avant de lui demander de les jeter au feu. Il n'en a pas dix-sept quand il proclame avec enthousiasme que le poète doit "se faire voyant" par un "long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens". Ce premier tome donne à lire ses débuts d'une éblouissante précocité : les compositions latines de l'écolier prodige ; les premiers poèmes(traditionnellement rassemblés dans les "Cahiers de Douai") ; et les pièces de 1871, année de la Commune de Paris. C'est l'entrée en littérature d'un poète qui brûle ce qu'il adore et invente à mesure qu'il détruit. Compositions latines, traduction inédite de Damien Crelier ; "Recueil DemenyV" ou "Cahiers de Douai" ; Poèmes de 1871 et autres textes. Edition en deux tomes.

Par Arthur Rimbaud
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Arthur Rimbaud

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oeuvres complètes par Arthur Rimbaud

Commenter ce livre

 

Oeuvres complètes

Arthur Rimbaud

Paru le 28/05/2026

448 pages

Editions Gallimard

4,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073006059
9782073006059
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.