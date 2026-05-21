Oeuvres complètes

Ces Ouvres complètes réunissent, pour la première fois dans une édition de poche, l'ensemble de la production de Rimbaud. Toutes les versions connues de ses textes y sont reproduites, dans le respect des manuscrits : on y retrouve la nouveauté radicale d'un poète au destin fulgurant, qui voulait changer la vie. Rimbaud n'a pas encore seize ans quand il compose les poèmes qu'il confie à Paul Demeny, avant de lui demander de les jeter au feu. Il n'en a pas dix-sept quand il proclame avec enthousiasme que le poète doit "se faire voyant" par un "long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens". Ce premier tome donne à lire ses débuts d'une éblouissante précocité : les compositions latines de l'écolier prodige ; les premiers poèmes(traditionnellement rassemblés dans les "Cahiers de Douai") ; et les pièces de 1871, année de la Commune de Paris. C'est l'entrée en littérature d'un poète qui brûle ce qu'il adore et invente à mesure qu'il détruit. Compositions latines, traduction inédite de Damien Crelier ; "Recueil DemenyV" ou "Cahiers de Douai" ; Poèmes de 1871 et autres textes. Edition en deux tomes.