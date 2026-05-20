Doom Breaker Tome 4

Zéphyr, le coeur de dragon greffé dans la poitrine, sauve l'équipe de Lucius d'une mort certaine et les met en garde contre la menace qui pèse sur le troisième diocèse. Munis des reliques de Yuridika, ils prennent la route vers le diocèse. Sur place, ils découvrent qu'un haut dignitaire du culte du Dieu des démons, également influent au sein du temple de la Lumière, a déjà asservi mentalement une grande partie de la population. Un affrontement décisif s'annonce alors, face à ce terrible ennemi et aux redoutables chevaliers jumeaux, comptés parmi les guerriers les plus craints du continent.