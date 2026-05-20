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#Roman francophone

La Louve et le Glaive

Alexiane Thill

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Cependant, face à la femme qu'il n'a jamais pu oublier, qu'adviendra-t-il de ses allégeances ? Après plusieurs années de voyage autour du monde, Elisabeth MacCoy est de retour à Inchkeith, l'île de son Clan, bien décidée à prendre la place qui lui revient de droit en tant que soeur du Chef. Ecartée de l'action depuis son plus jeune âge, elle veut enfin avoir son mot à dire, surtout alors que le spectre d'une guerre à venir plane sur les siens... Mais revenir à Inchkeith implique pour Elisabeth de devoir se confronter à Duncan, son premier amour, dont un fossé d'amertume la sépare désormais... Devenu le bras droit de son frère, il a toujours placé sa loyauté envers le Clan MacCoy au-dessus de toute autre considération, y compris son propre bonheur. Cette nouvelle édition contient un chapitre inédit.

Par Alexiane Thill
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Alexiane Thill

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La Louve et le Glaive

Alexiane Thill

Paru le 20/05/2026

704 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Scannez le code barre 9791042903893
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