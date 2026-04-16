Quand Blaise la fraise, le dur à cuire du potager, s'aventure dans la forêt, il se rend compte qu'il y a toujours plus fort que soi. Blaise la fraise est très fier de ses origines. Convaincu d'être un dur à cuire, comme ses ancêtres sauvages, les fraises des bois, il ne rate pas une occasion de se moquer de la sensibilité des autres fruits et légumes. Un jour, décidé à prouver sa force, il part vivre au coeur de la forêt. Mais ce séjour périlleux lui fera comprendre qu'il n'est pas aussi dur qu'il le croit. - Une valeur éducative à chaque histoire : on apprend les différences entre les fraises du potager et les fraises sauvages, tout en découvrant l'écosystème des fruits des bois - Un concept éducatif et ludique : sensibiliser les enfants au bien manger à travers des histoires captivantes et immersives. - Des personnages forts et attachants : des fruits et légumes personnifiés pour faciliter la transmission du message et marquer les esprits. - Divertir avant tout : apprendre en s'amusant est la clé : l'inspiration et l'imaginaire au coeur de chaque aventure. - Un apprentissage par l'action : une recette simple et illustrée, disponible en video et en pas-à-pas pour encourager l'autonomie en cuisine. - Des jeux et quiz intéractifs : une section ludique pour renforcer les connaissances sur chaque fruit ou légume tout en s'amusant. - Un format accessible et à collectionner - Une collection en constante expansion - + de 50 livres en cours de création !