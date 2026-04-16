Mathématiques et contextes : regards croisés

L'ouvrage recueille les travaux de recherche les plus actuels dans le domaine de la didactique des mathématiques. Les contributions étudient les pratiques et les dispositifs éducatifs mais aussi les représentations et le vécu des enseignants et des apprenants de la France d'Outre-mer. En France, les mathématiques occupent une place centrale dans le système éducatif et l'excellence française dans la recherche fondamentale en mathématique est reconnue au niveau international. Cependant, les résultats des élèves français dans cette discipline restent en deçà des standards internationaux, notamment dans de les territoires ultramarins. Ces écarts peuvent être expliqués par des obstacles structurels et idéologiques propres à la France d'Outre-mer, hérités de la situation coloniale et perpétués dans le contexte postcolonial, mais aussi par la persistance d'une approche "indifférente aux différences" dans l'offre éducative républicaine. Ce sont justement ces dynamiques extra-scolaires qui génèrent le plus souvent des difficultés dans le processus de transmission du savoir mathématique et qui continuent d'exercer un impact certain sur la qualité des apprentissages des élèves et étudiants de l'Outre-mer, en associant cette discipline à un univers de valeurs, un horizon d'ambitions et beaucoup de préjugés. Cet ouvrage collectif a l'ambition de présenter les travaux de recherche les plus actuels dans le domaine de la didactique des mathématiques : des travaux qui, inspirés par une approche contextuelle, étudient les pratiques et les dispositifs éducatifs mais aussi les représentations et le vécu des enseignants et des apprenants ultramarins afin de décrire et analyser les liens très complexes qu'entretiennent les contextes et les didactiques pour dégager des pistes d'actions, des réflexions épistémologiques et des propositions méthodologiques.