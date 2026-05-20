Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Cruella

Sweeny Boo, Miriana Puglia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bien qu'aucune preuve tangible ne l'implique dans le vol de chiots dalmatiens, le nom de la célèbre couturière Cruella D'Enfer a été sali par tous les tabloïds, et sa réputation dans le monde de la mode tient désormais à un fil. Prête à tout (absolument tout ! ) pour redorer son blason, elle envisage de voler les bijoux inestimables de la famille royale. Comment cela pourrait-il lui rendre son honneur ? Il ne vous reste plus qu'à lire pour le découvrir ! Après Zootopie, Lilo & Stitch, Scar et Maléfique, c'est au tour des 101 Dalmatiens de rejoindre notre collection de comics Disney avec ce volume consacré à l'iconique méchante du dessin animé. Cruella a aussi été incarnée par Glenn Close dans les films 101 Dalmatiens des années 90 et par Emma Stone dans le long métrage Cruella de 2021.

Par Sweeny Boo, Miriana Puglia
Chez Panini comics

|

Auteur

Sweeny Boo, Miriana Puglia

Editeur

Panini comics

Genre

Films Disney

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cruella par Sweeny Boo, Miriana Puglia

Commenter ce livre

 

Cruella

Sweeny Boo, Miriana Puglia

Paru le 27/05/2026

136 pages

Panini comics

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039147439
9791039147439
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.