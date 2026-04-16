Un plat qui met toute la famille d'accord !

En tant que parents, on court toujours après le temps, et chaque repas peut vite devenir cauchemardesque... L'un dit qu'il n'aime pas les oignons, l'autre ne tient pas assis sur sa chaise, et la troisième fait tomber son assiette par terre pour amuser la galerie. Pourtant, les bénéfices à partager un bon repas en famille sont largement démontrés : communiquer avec nos enfants et nos ados, suivre leurs progrès, détecter les premiers signes de problèmes... Les ingrédients de la réussite pour en arriver là ? Des recettes imaginées pour plaire aux petits comme aux grands, simples et rapides à réaliser, qui ne nécessitent pas de partir en expédition pour trouver un ingrédient et qui se déclinent en un simple coup de cuillère. Au menu : plats de pâtes riches en protéines, brochettes, légumes rôtis au pesto et au parmesan, mais aussi des encas et desserts gourmands. Conçues par une nutritionniste, ces recettes sont l'alternative parfaite aux habituels plats ultratransformés.