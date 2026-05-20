X-Men : l'Ere d'Apocalypse Tome 2

Les X-Men savent désormais que leur monde n'est pas tel qu'il devrait être et plusieurs équipes partent en quête pour corriger le passé. Pendant que certains affrontent le terrible Holocauste, Diablo recherche Destinée, Cyclope et Havok affrontent Dark Beast, et le jeune Nate Grey rencontre son créateur ! Il y a trente ans, l'Ere d'Apocalypse a marqué les esprits en réinitialisant tout l'univers mutant. Alors que les titres mutants sont touchés par un événement de même ampleur, l'Ere de Révélation, nous proposons de redécouvrir le crossover d'origine à travers trois albums MARVEL POCHE incontournables !