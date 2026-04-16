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Chinois

Yu-Ying Christophe

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Un mini lexique visuel avec les caractères indispensables pour maîtriser les bases du chinois, idéal pour tous les étudiants et amateurs de chinois ! Ce livre présente les 150 premiers caractères chinois, les plus utiles et les plus fréquents, ceux qui permettent de créer des combinaisons de caractères complexes et ainsi de commencer à maîtriser réellement le chinois. Pour chaque caractère, le lecteur trouvera sa prononciation, son sens principal, ses potentiels autres sens, l'ordre des traits qui le composent, et des mots liés à ce caractère, en associant plusieurs caractères.

Par Yu-Ying Christophe
Chez First

|

Auteur

Yu-Ying Christophe

Editeur

First

Genre

Calligraphie chinoise

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Chinois

Yu-Ying Christophe

Paru le 16/04/2026

150 pages

First

7,95 €

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Scannez le code barre 9782412107508
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