Un mini lexique visuel avec les caractères indispensables pour maîtriser les bases du chinois, idéal pour tous les étudiants et amateurs de chinois ! Ce livre présente les 150 premiers caractères chinois, les plus utiles et les plus fréquents, ceux qui permettent de créer des combinaisons de caractères complexes et ainsi de commencer à maîtriser réellement le chinois. Pour chaque caractère, le lecteur trouvera sa prononciation, son sens principal, ses potentiels autres sens, l'ordre des traits qui le composent, et des mots liés à ce caractère, en associant plusieurs caractères.