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Ultimatum

Brian Michael Bendis, Stuart Immonen

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Peter Parker a affronté de nombreux dangers au cours de sa carrière de Spider-Man, mais lorsque Magnéto se met en tête de dévaster New York en déclenchant un tsunami, que peut faire la petite araignée du quartier, si ce n'est tenter de sauver le plus de vies possibles ? Jusqu'où ira le sens du sacrifice de Peter ? La réédition en format MARVEL POCHE est désormais complète, offrant l'intégralité de la cultissime saga de Brian Michael Bendis.

Par Brian Michael Bendis, Stuart Immonen
Chez Panini comics

|

Auteur

Brian Michael Bendis, Stuart Immonen

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Ultimatum

Brian Michael Bendis, Stuart Immonen

Paru le 20/05/2026

384 pages

Panini comics

10,99 €

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Scannez le code barre 9791039144971
9791039144971
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