Peter Parker a affronté de nombreux dangers au cours de sa carrière de Spider-Man, mais lorsque Magnéto se met en tête de dévaster New York en déclenchant un tsunami, que peut faire la petite araignée du quartier, si ce n'est tenter de sauver le plus de vies possibles ? Jusqu'où ira le sens du sacrifice de Peter ? La réédition en format MARVEL POCHE est désormais complète, offrant l'intégralité de la cultissime saga de Brian Michael Bendis.