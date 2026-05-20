Ombre rouge sur Darnar

Orphelin en quête de ses origines, Miròn retourne au village qui l'a vu naître dans l'espoir d'y trouver des réponses. Mais Darnar n'est plus qu'une terre malade : les récoltes pourrissent, les esprits se délitent, et une corruption magique ronge peu à peu les lieux... jusqu'à toucher Miròn. Seul Jari, un opportuniste aussi séduisant qu'énigmatique, semble étrangement épargné par le mal. A mesure que Miròn enquête, il réalise que derrière son charme désinvolte, Jari en sait bien plus qu'il ne le prétend sur la contamination qui ravage Darnar. Et toutes les pistes semblent mener vers son château. Tiraillé entre une attirance grandissante et les mensonges de Jari, Miròn s'engage sur une pente dangereuse : jusqu'où est-il prêt à aller pour obtenir des réponses d'un homme qui pourrait causer sa perte ? #Révélations #Quête #MagieCorrompue #Trahison