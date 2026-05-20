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Ombre rouge sur Darnar

Rougemont camille De, Camille de Rougemont

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Orphelin en quête de ses origines, Miròn retourne au village qui l'a vu naître dans l'espoir d'y trouver des réponses. Mais Darnar n'est plus qu'une terre malade : les récoltes pourrissent, les esprits se délitent, et une corruption magique ronge peu à peu les lieux... jusqu'à toucher Miròn. Seul Jari, un opportuniste aussi séduisant qu'énigmatique, semble étrangement épargné par le mal. A mesure que Miròn enquête, il réalise que derrière son charme désinvolte, Jari en sait bien plus qu'il ne le prétend sur la contamination qui ravage Darnar. Et toutes les pistes semblent mener vers son château. Tiraillé entre une attirance grandissante et les mensonges de Jari, Miròn s'engage sur une pente dangereuse : jusqu'où est-il prêt à aller pour obtenir des réponses d'un homme qui pourrait causer sa perte ? #Révélations #Quête #MagieCorrompue #Trahison

Par Rougemont camille De, Camille de Rougemont
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Rougemont camille De, Camille de Rougemont

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Ombre rouge sur Darnar

Rougemont camille De, Camille de Rougemont

Paru le 20/05/2026

MXM Bookmark

29,99 €

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Scannez le code barre 9791038157484
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