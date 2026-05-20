Dans les ténèbres, j'ai découvert un destin qui n'était pas censé être le mien. Toute ma vie, j'ai été une paria, la cible de moqueries cruelles. Tout change lorsque je reçois une bourse complète pour la prestigieuse Evergreen Elite University, où je n'ai jamais postulé. A mon arrivée, je rencontre Raffe Wright, le séduisant et ténébreux quarterback dont la présence éveille quelque chose de profond en moi. Tous mes instincts me crient de m'éloigner, mais je ne peux pas lutter contre l'attraction entre nous. En démêlant les mystères de l'université, je découvre des vérités sur mon passé et des secrets capables de tout bouleverser. Chaque pas me rapproche de Raffe... et du destin qui m'a menée ici. Mais plus je creuse, plus je réalise que ce garçon pourrait être à la fois la réponse à mes questions et le plus grand danger qui soit. "La compagne du loup" est le premier tome de la trilogie Le compagnon interdit de Jen L. Grey. L'histoire mêle amour défendu et âmes soeurs, nouvelle vie dans une université, loups-garous, des secrets bien gardés et des vibes touch her and die.