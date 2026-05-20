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#Polar

Le prix du silence

Kendra Elliot

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Et si le vrai coupable n'avait jamais été arrêté ? Revenir à Eagle's Nest a obligé Mercy Kilpatrick à renouer avec son passé. Elevée par des survivalistes, elle met aujourd'hui ses talents au service de la justice pour défendre sa ville contre les personnes à l'abri de la loi. Mais, cette fois, son enquête pourrait bien la toucher de trop près. Cinq corps sont découverts dans les bois. Ces meurtres rappellent étrangement le massacre de deux familles, vingt ans plus tôt... dont l'auteur présumé est toujours derrière les barreaux. Imitateur ou erreur judiciaire ? Aux côtés de Truman Daly, le chef de la police, Mercy est bien décidée à élucider cette affaire. Et une personne pourrait bien détenir la vérité : l'unique survivante du massacre de l'époque qui prétend n'avoir aucun souvenir. Pourtant, plus l'enquête avance, plus Mercy soupçonne qu'elle n'a rien oublié. Et que la clé du mystère réside dans ce qu'elle s'obstine à taire. #Mystère #RomanticSuspense #SmallTown #Enquête #Passé Attention : ce roman contient des éléments qui pourraient être dérangeants et difficiles à lire.

Par Kendra Elliot
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Kendra Elliot

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Thrillers

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Le prix du silence

Kendra Elliot

Paru le 20/05/2026

MXM Bookmark

21,99 €

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