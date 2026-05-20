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#Roman jeunesse

Agata contre Robin des Parcs

Camille Roy, Paul Martin

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Des dizaines de crimes sont commis à Matouville. Heureusement, Agata est là pour coincer les malfaiteurs ! Et justement, un mystérieux voleur sème la panique dans le parc : il aurait dérobé le précieux collier de Marie Grissouri. Pas une minute à perdre, Agata se lance sur la piste de celui qui signe ses larcins du nom de " Robin des Parcs ". Des enquêtes accessibles et ludiques pour les petits lecteurs à partir de 6 ans Mystères, indices, suspects, fausses pistes... Agata nous emmène à la découverte de la ville imaginaire de Matouville, ses rues, ses habitations, ses commerces et ses habitants hauts en couleurs. Agata, une héroïne intrépide et craquante La star de la série Mes premières énigmes à tous les étages, des pages de Pomme d'Api, et bientôt d'un jeu vidéo ! Paul Martin, l'art des énigmes ! Bien connu pour les Enigmes à tous les étages, Paul Martin est également l'auteur du chef-d'oeuvre fantastique Violette Hurlevent (Sarbacane).

Par Camille Roy, Paul Martin
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Camille Roy, Paul Martin

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Agata contre Robin des Parcs

Camille Roy, Paul Martin

Paru le 20/05/2026

44 pages

Bayard jeunesse

5,20 €

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