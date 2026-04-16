Paris en quelques jours

Le guide parfait pour visiter Paris le temps d'un weekend ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne de la tour Eiffel à Montmartre , en passant dans chaque quartier pour découvrir les plus beaux monuments de Paris ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les endroits incontournables à voir à Paris : la tour Eiffel, le Louvre, le Centre Pompidou, le musée d'Orsay, Montmartre, le jardin du Luxembourg, Versailles, Lafayette Anticipations, la fondation Louis-Vuitton... - Des sélections thématiques : avec des enfants, activités gratuites, shopping, vie nocturne, panoramas, cours de cuisine et d'oenologie... - Conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Balades et itinéraires thématiques : autour du canal Saint-Martin , la rue Mouffetard , le haut Marais , flânerie romantique en bord de Seine ... - Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Paris et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions parisiennes . Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de Paris.