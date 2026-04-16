Le dauphin

Un nouveau documentaire dans la collection des P'tit Curieux pour découvrir l'univers fascinant des dauphins, ces animaux fascinants, intelligents et joueurs ! Ce documentaire richement illustré invite les enfants à découvrir la vie surprenante de ces mammifères marins. A travers des textes accessibles et captivants, il dévoile leurs secrets ? : leur manière de communiquer, leurs techniques de chasse, leur vie sociale, et l'incroyable lien qu'ils entretiennent avec les humains. Entre photos spectaculaires, anecdotes étonnantes et encadrés pédagogiques, ce livre émerveille tout en apprenant. Il sensibilise également les jeunes lecteurs à la préservation des océans et à la protection de ces animaux emblématiques.