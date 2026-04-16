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Le dauphin

Virginie Jobé-Truffer

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Un nouveau documentaire dans la collection des P'tit Curieux pour découvrir l'univers fascinant des dauphins, ces animaux fascinants, intelligents et joueurs ! Ce documentaire richement illustré invite les enfants à découvrir la vie surprenante de ces mammifères marins. A travers des textes accessibles et captivants, il dévoile leurs secrets ? : leur manière de communiquer, leurs techniques de chasse, leur vie sociale, et l'incroyable lien qu'ils entretiennent avec les humains. Entre photos spectaculaires, anecdotes étonnantes et encadrés pédagogiques, ce livre émerveille tout en apprenant. Il sensibilise également les jeunes lecteurs à la préservation des océans et à la protection de ces animaux emblématiques.

Par Virginie Jobé-Truffer
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Virginie Jobé-Truffer

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Animaux de la mer

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Le dauphin

Virginie Jobé-Truffer

Paru le 16/04/2026

48 pages

Grenouille éditions

10,90 €

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Scannez le code barre 9782384862894
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