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#Roman francophone

Histoire de ma vie

George Sand

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"Histoire de ma vie est l'une des plus belles autobiographies de femmes qu'on puisse imaginer, surtout au XIXe siècle, un texte fascinant où se mêlent confidences, réflexions et un regard unique sur son époque". Michelle Perrot Dans Histoire de ma vie, George Sand (1804-1876) ne se contente pas de réunir ses souvenirs. La vie de l'âme pour point d'orgue, elle se dévoile, se questionne, se réinvente. A travers cette autobiographie monumentale, l'autrice retrace son parcours, du Berry de son enfance aux bouillonnements intellectuels du XIXème siècle, au coeur des passions familiales, amoureuses et amicales, littéraires et politiques qui ont façonné son cheminement, sa destinée. Née Aurore Dupin, elle devient George Sand, figure audacieuse qui brave toutes les conventions de son temps, revendique son indépendance et défend avec ferveur la liberté - celle des femmes, des artistes, des peuples. Son récit mêle confidences intimes, réflexions philosophiques, politiques et fresque historique dans une langue vibrante, profondément humaine. Lire Histoire de ma vie, c'est découvrir l'itinéraire d'une femme qui n'a cessé de revendiquer sa liberté, celle d'être elle-même, envers et contre tout ; c'est pénétrer dans l'atelier secret d'une autrice majeure pour comprendre comment se forge une voix capable de marquer son siècle et, cent cinquante ans plus tard, le nôtre. "Ecoutez ; ma vie, c'est la vôtre ! "

Par George Sand
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

George Sand

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

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Histoire de ma vie

George Sand

Paru le 20/05/2026

1536 pages

Calmann-Lévy

37,00 €

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