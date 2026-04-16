Commando sur Tunis

Pour d'obscures raisons personnelles, le leader libyen Kadhafi a décidé d'éliminer le guide de Tunisie : le président Bourguiba. Malko doit remonter la filière pour éviter que ce complot aboutisse. Dans la pénombre. Malko distingua un uniforme verdâtre et un visage féminin, avec des cheveux bouclés très noirs. L'apparition tenait dans la main droite un revolver de gros calibre. Sans un mot. elle fléchit les genoux, saisit son poignet droit dans sa main gauche et tira dans sa direction. Il venait de faire connaissance de Tourya. UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York Times revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert E Worth, journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen- Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".