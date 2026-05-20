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#Roman jeunesse

J'ai effacé la prof

Sophie Rigal-Goulard, Sébastien Touache

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Pour rigoler, Tom a inventé une recette farfelue pour effacer les profs. Son copain Lenny, qui collectionne les mauvaises notes et n'a rien à perdre, le persuade de tenter l'expérience ! Ils réunissent les ingrédients, préparent leur infâme mixture et réussissent à la verser dans le café de la prof de français. Miracle : elle disparaît à l'intercours ! Lenny, enthousiaste, a plein de nouvelles idées. Et si Tom inventait une recette pour apprendre ses leçons sans efforts ? Ou, pourquoi pas, un philtre d'amour qui rendrait leur charme irrésistible... ?

Par Sophie Rigal-Goulard, Sébastien Touache
Chez Rageot

|

Auteur

Sophie Rigal-Goulard, Sébastien Touache

Editeur

Rageot

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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J'ai effacé la prof

Sophie Rigal-Goulard, Sébastien Touache

Paru le 20/05/2026

178 pages

Rageot

7,10 €

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Scannez le code barre 9782700288629
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