Rouge Grenade

Grenade est en passe de devenir un autre Cuba. Insidieusement pilotés par les Russes, les cubains encouragent l'installation de la révolution pour couvrir un projet plus ambitieux : faire de Grenade une base de missiles. Malko assisté d'une espionne vénézuélienne va tenter d'y récupérer une preuve établissant cet accord. La cabine était plongée dans l'obscurité. Malko fit un pas en avant. La lumière du plafonnier. Un grand Noir assis sur la couchette, torse nu, braquait sur lui un pistolet automatique qui lui parut énorme... UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York Times revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert F. Worth, journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen- Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".