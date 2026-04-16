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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

La petite grenouille

Suzanne Fossey, Gisela Bohórquez

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Un album illustré et une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie de la grenouille. Un matin de printemps, une grenouille saute de nénuphar en nénuphar pour aller pondre ses oeufs dans la mare. A travers les yeux d'un têtard qui grandit, l'enfant découvre toutes les étapes de la métamorphose : de l'oeuf à la grenouille adulte, jusqu'à la ponte suivante. Une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie de la grenouille. La collection Cycles Naturels explique aux jeunes enfants les cycles de vie des animaux, des plantes et de la nature. Les histoires tendres, les textes simples et les illustrations colorées facilitent la compréhension des mécanismes naturels, avec une page d'explications pédagogiques à la fin de chaque livre.

Par Suzanne Fossey, Gisela Bohórquez
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Suzanne Fossey, Gisela Bohórquez

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

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La petite grenouille

Suzanne Fossey, Gisela Bohórquez

Paru le 13/05/2026

24 pages

1, 2, 3 Soleil !

12,50 €

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Scannez le code barre 9782384536658
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