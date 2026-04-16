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Marseille ville-providence

Minayo Nasiali

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L'histoire des liens entre citoyenneté et logement à Marseille, par une historienne américaine. Un regard acéré sur le post-colonial, les redéfinitions du projet impérial français, les nouveaux modes de gestion de populations racialisées. C'est l'histoire d'un espoir né à la Libération, où disposer d'un logement décent fait partie de la citoyenneté. C'est l'histoire d'une ville, Marseille, façonnée par son port, par ses usines, par les migrations, porte d'entrée vers les colonies. Minayo Nasiali croise histoire urbaine et histoire sociale pour faire le récit, par en bas, d'une volonté de transformation et d'émancipation. Qui a droit à un "bon" logement et à la modernité ? Quelles populations, altérisées et racialisées, en sont écartées pour se contenter du transitoire qui dure, du vétuste ? Ce livre part du local pour analyser, dans la transition du colonialisme au post-colonialisme, les mutations et actualisations du projet impérial français, ses rapports avec l'Etat-Providence et ses impacts sur la vie quotidienne, dans une ville encore récemment meurtrie par les drames liés aux logements insalubres. Diplômée de Stanford et de l'université du Michigan, Minayo Nasiali est historienne, spécialiste de la France et du colonialisme européen en Afrique. Associate Professor à UCLA (Los Angeles) après avoir été en poste en Arizona, elle travaille sur les migrations, les questions impériales et les formes de racialisation liées aux sociétés capitalistes.

Par Minayo Nasiali
Chez Presses universitaires de Vincennes

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Auteur

Minayo Nasiali

Editeur

Presses universitaires de Vincennes

Genre

Quatrième République

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Marseille ville-providence

Minayo Nasiali trad. Laure Jouanneau-Lopez

Paru le 21/05/2026

256 pages

Presses universitaires de Vincennes

24,00 €

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