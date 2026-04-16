La Petite fille orageuse

Au coeur d'un été trop chaud, trop jaune, une petite fille explore les joies simples et recherche la beauté là où personne ne la regarde. Quand il pleut. Un album puissant de Pauline Dalmais. Une petite fille profite de la douceur estivale au pied des montagnes. Soudainement, la nature devient inhospitalière autour d'elle ; c'est la canicule ! Alors la petite fille boude. Elle reste enfermée chez elle. Heureusement, un tout petit nuage fait son apparition. Folle de joie, elle se précipite dehors, s'élance avec sa maman et sa soeur pour rejoindre le chemin des arêtes. Elle croise Nono qui enfourche son vélo pour les suivre de loin. " L'air est électrique, le ciel est merveilleux, l'odeur de la terre dans l'air. Il pleut. "