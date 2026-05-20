Dans les lumières d'Athènes

Sophie, professeure de philosophie et parisienne d'origine grecque, reçoit un étrange coup de fil. Elle apprend l'existence d'un secret familial enfoui depuis des générations qu'elle pourra découvrir uniquement en se rendant sur place : à Athènes. De nature méfiante, elle n'en parle pas à son conjoint Christophe. A peine arrivés en Grèce, ce qui devait être un voyage romantique vire au drame : après une première soirée agitée, Sophie disparaît au petit matin ! Livré à lui-même dans une ville qu'il connaît essentiellement par les livres, Christophe se lance à la recherche de sa femme, qui lui distille des indices mystérieux au fil des jours. Il n'a d'autre choix que celui de se lier aux Athéniens afin de découvrir cette ville où le présent et le passé, ainsi que l'Orient et l'Occident, s'entremêlent. Entre mythologie contemporaine et monuments antiques, Christophe la retrouvera-t-il ? Et quel est le mystère que Sophie est venue découvrir à Athènes ?