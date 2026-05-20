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#Bande dessinée jeunesse

Le choix d'Adélie

Maryvonne Rippert

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Ardèche, 1860. Lorsque le tuteur d'Adélie décède, l'adolescente se retrouve à devoir faire un choix difficile. A l'époque, il n'y avait que deux options pour celles qui étaient seules : prendre un époux ou dédier sa vie à Dieu, en entrant au couvant. Adélie décide alors de prendre en main son destin, rêvant à une liberté que la société refuse aux femmes. Elle s'enfuit sur les routes de l'Ardèche, prête à tout pour retrouver son grand frère dont elle a été séparée à la naissance. Un grand voyage à travers la France, en pleine révolution industrielle, commence pour la jeune femme. Et si le fait de s'émanciper était l'occasion de trouver une vraie famille, tout en se trouvant soi-même ? Un coming of age résolument féministe L'autrice va au-delà de la fiction pour s'imprégner de destins de femmes courageuses, avec des références historiques et littéraires (comme Indiana de George Sand), toutes autant de modèles pour la jeune Adélie, en pleine prise de conscience sur sa condition de femme dans la France des années 1860. Une fresque de la France en plein XIXe siècle Le voyage d'Adélie pour échapper à son destin permet au lecteur d'en apprendre plus sur l'époque de la révolution industrielle. Véritable tournant dans l'histoire moderne de la France, et au programme scolaire de quatrième, le lecteur peut ici se plonger, par la fiction, dans de réelles problématiques sociétales de l'époque.

Par Maryvonne Rippert
Chez Editions Milan

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Auteur

Maryvonne Rippert

Editeur

Editions Milan

Genre

Romans, témoignages & Co

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Le choix d'Adélie

Maryvonne Rippert

Paru le 20/05/2026

314 pages

Editions Milan

15,90 €

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