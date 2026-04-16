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L'impôt sur la fortune immobilière

Le Particulier Editions

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IFI Si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), déclarer votre patrimoine immobilier peut être un véritable casse-tête. Le seuil de déclaration est fixé à 1, 3 M ? de patrimoine immobilier. Encore faut-il pouvoir déterminer avec précision ce qui est à déclarer et ce qui est exonéré. Nos conseils vous permettront d'évaluer précisément votre patrimoine immobilier et de définir les meilleures stratégies pour réduire efficacement votre patrimoine immobilier imposable. La loi de finances pour 2026 étant en cours d'élaboration au Parlement, il n'est à ce jour pas possible d'indiquer quelles mesures seront votées. Bien sûr, elles seront intégrées et expliquées dans cette édition 2026 de notre ouvrage.

Par Le Particulier Editions
Chez Le Particulier Editions

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Auteur

Le Particulier Editions

Editeur

Le Particulier Editions

Genre

Droit fiscal

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L'impôt sur la fortune immobilière

Le Particulier Editions

Paru le 16/04/2026

154 pages

Le Particulier Editions

29,50 €

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