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Brasero et plancha

Steven Raichlen

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Le grand livre de la cuisson sur plaque de fonte de plus en plus plébiscitée. Bien choisir son matériel, l'installer, l'entretenir 80 recettes de petits-déjeuners, entrées, viandes, poissons, pains, desserts pour tout savoir et devenir le pro de la plancha. Steven Raichlen est le maitre absolu de la cuisson "outdoor" Appréciées pour leur accessibilité et leur polyvalence, mais aussi parce qu'elles sont très agréables à utiliser, les plaques de cuisson (que ce soient des planchas ou des braseros) connaissent un succès croissant. Ce livre présente l'approche typique de l'auteur Steven Raichlen, avec de nombreuses techniques de cuisson efficaces et près de 80 recettes alléchantes. Il retrace l'histoire et la géographie de la cuisson à la plaque chauffante, du teppan japonais à la plancha espagnole en passant par le champa sud-américain. Un chapitre consacré au matériel présente les différents types de plaques chauffantes, ainsi que les accessoires indispensables, comment assaisonner et entretenir une plaque chauffante, comment l'huiler et cuisiner dessus, avec ses astuces et les pièges à éviter. Et puis il y a les recettes, toutes aussi délicieuses et infaillibles les unes que les autres, allant des classiques comme les hamburgers croustillants et les crevettes tapas à toute une série d'aliments jusqu'alors impossibles à griller : petits-déjeuners copieux à base d'oeufs et de bacon, galettes de pommes de terre, crêpes, pain perdu et riz frit fumé. C'est en quelque sorte le "pros du fumoir" des plaques de cuisson. Ce livre est l'indispensable pour tout possesseur d'une plancha ou d'un brasero !

Par Steven Raichlen
Chez Editions du Gerfaut

|

Auteur

Steven Raichlen

Editeur

Editions du Gerfaut

Genre

Viande, volaille, gibier

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Brasero et plancha

Steven Raichlen

Paru le 16/04/2026

272 pages

Editions du Gerfaut

24,95 €

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