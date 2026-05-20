Guide Guide La La Parentalité 2026/2027 Petit Futé

NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir LA PARENTALITE Devenir parent, c'est un voyage sans mode d'emploi livré avec le bébé, mais avec mille décisions par jour. Ce guide pratique vous aide à avancer étape par étape, de la grossesse aux premiers mois, puis aux grandes phases de l'enfance, avec des repères simples et une approche concrète. Sommeil, alimentation, émotions, organisation et vie de famille : tout est pensé pour vous faire gagner du temps et de la sérénité. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer GUIDE DE LA PARENTALITE autrement : - Des itinéraires entre grossesse, naissance et premières années : des conseils clairs pour anticiper, choisir l'essentiel et éviter de vous noyer dans les avis contradictoires. - Des expériences immersives : routines du quotidien, jeux, éveil, sorties, activités et petites habitudes qui renforcent le lien parent-enfant sans pression inutile. - Un regard historique et culturel : repères sur l'évolution des modèles éducatifs, la place de la famille et les grands sujets d'éducation pour comprendre ce qui vous influence. - Des conseils pratiques et locaux : budget, garde, école, santé, charge mentale, organisation du couple, avec des astuces concrètes et des bons plans faciles à appliquer. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : check-lists, idées, ressources, outils et sélections utiles pour alléger le quotidien et retrouver du souffle. Un guide pensé pour les parents curieux, exigeants et en quête de solutions concrètes, signé Petit Futé.