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Votre voix, votre pouvoir

Roch Jamelot

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Tous les outils pour capitaliser sur le pouvoir de la voix "Je n'aime pas ma voix" "Ma voix est trop fluette" "Ma voix tremble, elle me trahit" "Je veux avoir plus d'impact quand je parle" Votre voix révèle votre image et impacte vos relations. Elle soutient votre aisance, votre crédibilité, capte l'attention, convainc... ou, à l'inverse, fragilise voire anéantit votre influence. Comprendre votre voix, c'est mieux vous comprendre vous-même. L'apprivoiser, c'est gagner en présence. La maîtriser, c'est ouvrir la possibilité d'agir sur vous et sur le monde. Voilà ce que vous apprendrez dans ce guide pratique, basé sur la méthode Cartes Orales®. A la croisée de la science et de l'expérience concrète, il propose des exercices ludiques, des conseils pratiques et des outils immédiatement applicables, le tout illustré de nombreux dessins. Chaque jour, votre voix construit votre pouvoir d'agir. Devenez une voix qu'on écoute, une parole qui compte.

Par Roch Jamelot
Chez Vuibert

|

Auteur

Roch Jamelot

Editeur

Vuibert

Genre

Carrière et réussite

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Votre voix, votre pouvoir

Roch Jamelot

Paru le 16/04/2026

224 pages

Vuibert

24,90 €

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