2.5 Dimensional Seduction Tome 9

L'amour en 3D est-il possible quand on a aimé toute sa vie une héroïne de manga en 2D ? Okumura est président du club de manga de son lycée et n'a d'yeux que pour son personnage de fiction 2D préféré, Lilliel. Mais sa rencontre avec Lilysa Amano, une véritable fille en 3D, passionnée elle aussi par Lilliel, va le propulser dans un nouveau rôle... Photographe de cosplay !! Se pourrait-il qu'Okumura ait rencontré une Lilliel en chair et en os ? !