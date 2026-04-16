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2.5 Dimensional Seduction Tome 9

Takao Yoshioka, Yuu Hashimoto

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L'amour en 3D est-il possible quand on a aimé toute sa vie une héroïne de manga en 2D ? Okumura est président du club de manga de son lycée et n'a d'yeux que pour son personnage de fiction 2D préféré, Lilliel. Mais sa rencontre avec Lilysa Amano, une véritable fille en 3D, passionnée elle aussi par Lilliel, va le propulser dans un nouveau rôle... Photographe de cosplay !! Se pourrait-il qu'Okumura ait rencontré une Lilliel en chair et en os ? !

Par Takao Yoshioka, Yuu Hashimoto
Chez Soleil Productions

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Auteur

Takao Yoshioka, Yuu Hashimoto

Editeur

Soleil Productions

Genre

Ecchi/érotique

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2.5 Dimensional Seduction Tome 9

Takao Yoshioka, Yuu Hashimoto

Paru le 16/04/2026

192 pages

Soleil Productions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782302107755
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