Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Aquarelle 101 techniques pour apprendre et progresser

David Sanmiguel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage très riche a été conçu par une équipe d'artistes professionnels. Il offre donc un ensemble de possibilités et de solutions pour tout sujet, moment du jour, type de lumière... Chaque exercice permet d'explorer un procédé caractéristique ou un style particulier à l'aide d'une séquence étape par étape. Le niveau de difficulté (débutant à expérimenté) est toujours indiqué. Comme le véritable artiste ne cesse jamais de découvrir et d'apprendre, cet ouvrage clair, direct et accessible constitue le guide le plus complet.

Par David Sanmiguel
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

David Sanmiguel

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Aquarelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aquarelle 101 techniques pour apprendre et progresser par David Sanmiguel

Commenter ce livre

 

Aquarelle 101 techniques pour apprendre et progresser

David Sanmiguel

Paru le 27/05/2026

144 pages

Dessain et Tolra

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782295017864
9782295017864
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.