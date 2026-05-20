Aquarelle 101 techniques pour apprendre et progresser

Cet ouvrage très riche a été conçu par une équipe d'artistes professionnels. Il offre donc un ensemble de possibilités et de solutions pour tout sujet, moment du jour, type de lumière... Chaque exercice permet d'explorer un procédé caractéristique ou un style particulier à l'aide d'une séquence étape par étape. Le niveau de difficulté (débutant à expérimenté) est toujours indiqué. Comme le véritable artiste ne cesse jamais de découvrir et d'apprendre, cet ouvrage clair, direct et accessible constitue le guide le plus complet.