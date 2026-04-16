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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Révolution

Camille Versi

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La saga Réseau Royal continue avec un deuxième tome où passé et présent s'entrechoquent, sous les ors du château de Versailles comme dans les écrans des smartphones. Versailles, de nos jours. Le complot visant à renverser Louis XX a été déjoué de justesse. Mais pour le jeune roi, le soulagement est de courte durée. Dans les rues et sur Réseau Royal, le réseau social de la monarchie, la flamme de la révolution s'est allumée, incontrôlable. Pour y faire face, il peut compter sur l'aide de Catarina, et sur leur amour contre lequel elle a enfin cessé de lutter. Forts de leur idylle défiant les lois de leurs couronnes, pourront-ils éteindre ensemble les feux de la colère populaire ? De son côté, Julie, nommée à la direction de Réseau Royal, peine à endosser ce nouveau rôle qu'elle n'a pas choisi. Quant à Thomas, il entend bien rassembler les forces éparses du mouvement de révolte pour en prendre la tête. Entre passions et trahisons, mascarades et jeux de dupes, la cour de France risque d'être changée à jamais...

Par Camille Versi
Chez Pocket

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Auteur

Camille Versi

Editeur

Pocket

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Révolution

Camille Versi

Paru le 16/04/2026

624 pages

Pocket

9,90 €

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