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#Roman francophone

De l'autre côté du temps (1939-1968)

Jean-Yves Tadié

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Les mémoires d'un grand professeur et critique littéraire, monument de la culture française. " Pendant de longues années, j'ai parlé des autres. Dans mes cours et dans mes livres. Le jour où j'ai renoncé à être romancier ou poète pour devenir critique littéraire, j'ai aussi renoncé à parler de moi. Naturellement, j'ai secrètement espéré que les portraits des écrivains que je présentais refléteraient l'âme du peintre. Mais si discrète était la confession ! Si neutre le style... Je compte ici, à partir de quelques vieux souvenirs, vieux amis, vieux ennemis, rebâtir une sorte de moi. " Egalement chez Pocket : Proust, le dossier .

Par Jean-Yves Tadié
Chez Pocket

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Auteur

Jean-Yves Tadié

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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De l'autre côté du temps (1939-1968)

Jean-Yves Tadié

Paru le 23/04/2026

288 pages

Pocket

9,90 €

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Scannez le code barre 9782266353915
9782266353915
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