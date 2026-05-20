Les Ténèbres de Mörkret

Storforsa, petite ville rurale au coeur de la Suède. Myra, une adolescente dont la soeur Ella a disparu un an plus tôt, vit à la lisière de la forêt de Mörkret, où le cadavre d'une jeune fille non identifiée est retrouvé. L'inspectrice Pirjo est envoyée sur place pour résoudre l'affaire, avec l'aide de la police locale. Mais, au fil de ses recherches, les suspects se font de plus en plus nombreux, et Manfred, policier à Stockholm, est appelé en renfort. Tandis que Myra prend tous les risques pour mener l'enquête de son côté, les inspecteurs se rendent compte que la disparition d'Ella et la mort de l'inconnue sont liées. Et, bientôt, une troisième jeune fille se volatilise... D'une intrigue policière classique, Camilla Grebe tire un roman psychologique d'une rare sensibilité. François Lestavel, Paris Match. Traduit du suédois par Anna Postel.