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Les neuf anneaux du Nil

Sophie Marvaud

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1875. Au bord du divorce, une femme part sur les traces de son mari et du meurtre qu'il aurait commis en Egypte trente ans plus tôt. Par l'autrice du Choc de Carnac . 1875, après trente brillantes années de mariage et sept enfants, Elizabeth Lepsius découvre que son époux Richard, égyptologue renommé, souffre de dépression, qu'il a dilapidé la fortune issue de sa dot, et qu'il s'accuse d'un meurtre commis au cours de l'expédition qui l'a rendu célèbre, trente ans auparavant. Elizabeth entreprend un voyage pour identifier la victime, ce qui lui donnerait une raison valable de divorcer, et part à la rencontre des membres survivants de l'expédition. L'un d'eux lui confie ses carnets de voyage et elle embarque alors pour l'Egypte, remontant le Nil comme Richard trente ans auparavant. Son enquête, semée d'obstacles, l'amène peu à peu à découvrir qui était vraiment son mari et tous les mystères du passé qui éclairent les secrets du présent.

Par Sophie Marvaud
Chez 10/18

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Auteur

Sophie Marvaud

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

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Les neuf anneaux du Nil

Sophie Marvaud

Paru le 16/04/2026

390 pages

10/18

17,50 €

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Scannez le code barre 9782264086693
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