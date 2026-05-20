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A toute blinde !

Dervla Murphy

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Dervla Murphy (1931-2022) est une Irlandaise têtue, drôle et dure à la peine - et son livre, le plus célèbre récit de voyage à vélo du XXe siècle. En 1963, elle réalise son rêve d'enfant : rejoindre Dehli en solitaire, quasiment sans équipement, avec sa bicyclette à une vitesse (un Armstrong Cadet qu'elle a surnommé Roz, en référence à la monture de Don Quichotte), à travers l'Europe, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan, sans autre plan que la découverte des lieux et des gens. Ses mille aventures et l'intensité de sa présence au monde feront d'elle, grâce au livre qu'elle en rapporta, l'un des grands noms de la littérature de voyage anglaise, aux côtés de Patrick Leigh Fermor, Bill Bryson, Eric Newby, Paul Theroux et Robert MacFarlane.

Par Dervla Murphy
Chez Payot

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Auteur

Dervla Murphy

Editeur

Payot

Genre

Récits de voyage

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A toute blinde !

Dervla Murphy trad. Damien Joron

Paru le 20/05/2026

368 pages

Payot

21,00 €

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Scannez le code barre 9782228941891
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