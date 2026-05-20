Le phénix ne meurt jamais

Je l'entraîne toujours plus près du soleil. Comment fait-elle pour ne pas se brûler les ailes ? Peut-être qu'elle est vraiment un phénix. Adopté très jeune, Lee vit avec un chaos intérieur qu'il n'arrive jamais à dompter. Devenu adulte, la seule chose qui semble apaiser ses émotions incontrôlables, c'est le free-fight. A moins que ce ne soit plutôt la femme qui l'entraîne. Chani, propriétaire du Majestic et ancienne championne de boxe, incarne la force et la réussite. Mais pourquoi avoir quitté la gloire au sommet pour se retrancher derrière des gants d'entraîneuse ? L'un court après des souvenirs pour comprendre qui il est, l'autre les fuit pour mieux survivre. Entre eux, une étincelle : assez forte pour les sauver, assez dangereuse pour les brûler. Ensemble, ont-ils une chance de renaître de leurs cendres ou vont-ils se laisser consumer ?