Vivons-nous le retour des Empires ?

A l'heure où les fractures géopolitiques se creusent et où les équilibres patiemment établis vacillent, l'idée du retour des empires s'impose dans le débat. De la Russie à la Chine, en passant par les Etats-Unis, nombre d'acteurs semblent vouloir renouer avec des logiques de puissance, d'expansion et de domination culturelle, économique et politique. Mais pourquoi assistons-nous à ce phénomène que l'actualité ne cesse de confirmer, de la guerre en Ukraine aux affrontements qui se multiplient au Proche et Moyen-Orient ? Faut-il y voir simplement les conséquences directes des rapports de force à l'oeuvre, ou s'agit-il d'une transformation plus profonde de notre conception du pouvoir, des territoires, de l'identité des peuples et de leur histoire ? Les réponses à ces questions complexes sont ici abordées de front par Pascal Boniface et Pierre Lellouche avec toutes les nuances qui conviennent. Une chose est sûre : face aux appétits des puissances révisionnistes, notre modèle démocratique, en particulier européen, semble aujourd'hui vulnérable. Peut-il encore opposer une résistance à ces logiques inquiétantes ? Et sommes-nous prêts à en assumer pleinement les exigences ? Pascal Boniface est le fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il est l'auteur de différents ouvrages ayant pour thème les relations internationales dont Israël-Palestine, une guerre sans limites ? , Eyrolles, 2025. Pierre Lellouche est spécialiste en géopolitique des conflits, ancien député et ministre des Affaires européennes. Il est l'auteur de plusieurs essais dont Engrenages. La guerre d'Ukraine et le basculement du monde, Odile Jacob, 2024.