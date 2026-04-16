Esdras et Néhémie

C'est Philippe Abadie, prêtre, docteur en théologie et en histoire des religions, et professeur émérite d'exégèse biblique à l'Université catholique de Lyon, qui se fait ici votre guide pour entrer dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Identification de l'auteur ou des auteurs, contexte scripturaire, historique, culturel et rédactionnel, analyse littéraire, structure et résumé, examen détaillé des grands thèmes, étude de la réception, de l'influence et de l'actualité, lexiques des lieux et des personnes, chronologie, cartes géographiques, bibliographie : les plus grands spécialistes de l'Ecriture se font votre tuteur. "Mon ABC de la Bible" , ou la boîte à outils d'une lecture informée et vivante du Livre des livres.