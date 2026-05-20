Dans le sud de la France, entre Nîmes et Marseille, une guerre sourde ronge les quartiers. D'un côté les Italo-Corses, de l'autre les Maliens de la cité Mezingue. Entre eux, des points de deal qui tournent à plein régime, des cargaisons d'armes qui traversent les frontières... et des morts que la police ne compte plus. Quand on retrouve Moussa Konate, dix-neuf ans, exécuté de deux balles dans la nuque, la commandante de police Laurence Lamard est convaincue d'avoir touché le fond de l'horreur. Jusqu'au jour où un enfant de douze ans est lui aussi abattu dans un terrain vague, un ballon de foot encore serré contre lui. Ce ne sont plus des "règlements de comptes" . C'est un massacre annoncé. Face à elle, une procureure qui ne croit plus aux discours politiques, une gendarme prête à tout pour protéger son indic, une lionne des cités marseillaises qui transporte la mort comme d'autres livrent des colis, et deux chefs de clan que tout opposait... jusqu'au meurtre d'un enfant. Qui arme les caïds ? Qui a intérêt à pousser Corses et Maliens à s'entretuer ? Et jusqu'où la police peut-elle aller quand le ver est déjà dans le fruit ? Entre scènes de crime, salles de boxe et villas-forteresses, La Caïd raconte une France au bord de la rupture, où chaque balle perdue finit par viser un visage qu'on aime. Christophe Gavat est écrivain, retraité de la police nationale et scénariste. Il a collaboré avec Olivier Marchal sur la saison 3 de Pax Massillia, la série phénomène sur Netflix. Son roman Cap Canaille, récompensé par le Prix du Quai des Orfèvres en 2021, s'est vendu à plus de 145 000 exemplaires.