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Enola Holmes et la rescapée du cercueil

Nancy Springer

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Le TOME FINAL d'Enola Holmes ! Dès 12 ans Une femme enterrée vivante , une amnésie suspecte, et le terrible Moriarty qui tire les ficelles dans l'ombre. Voilà Enola Holmes plongée dans sa plus périlleuse aventure ! Quand elle sauve miraculeusement Trevina d'un cercueil, la jeune détective ne se doute pas qu'elle vient de défier l'ennemi juré de son frère Sherlock . Entre course-poursuite haletante dans les ruelles sombres du Londres victorien et révélations fracassantes sur le passé de la mystérieuse rescapée, Enola va devoir jouer sa partie la plus dangereuse. Car cette fois, Moriarty ne recule devant rien pour récupérer sa "nièce", et même Sherlock Holmes semble avoir ses propres secrets. Dans ce final explosif qui réunit enfin les trois légendes, qui manipule vraiment qui ?

Par Nancy Springer
Chez Nathan

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Auteur

Nancy Springer

Editeur

Nathan

Genre

Suspense

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Enola Holmes et la rescapée du cercueil

Nancy Springer trad. Rose-Marie Vassallo-Villaneau

Paru le 16/04/2026

352 pages

Nathan

14,95 €

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