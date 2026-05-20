Miam, je mange !

Parce que les bébés adorent regarder d'autres bébés ! Dans un quotidien souvent saturé d'images et d'informations, le temps du partage grâce au livre permet à l'enfant de s'approprier son univers, au calme. La photo est le médium idéal pour reconnaître, et plus tard, commencer à nommer ce qu'il voit. Dans cet imagier photos, le tout-petit va pouvoir découvrir d'autres bébés qui mangent la même chose que lui et que, très tôt, il va vouloir nommer : une compote, du pain, une pomme... Une fabrication soignée pour un cadeau de naissance parfait !