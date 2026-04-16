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Petit éloge de la bicyclette

Eric Fottorino

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"Aujourd'hui encore, quand me guettent des pages d'écriture, mes ordres de grandeur sont convertis en intensité physique. Cela peut sembler incongru ou trivial de comparer le noble effort des lettres et celui du rémouleur de bitume. Pour moi, ils sont égaux et, pour tout dire, la fibre cycliste, parce qu'elle m'a souvent remué la chair, m'est apparue comme une préparation sans pareille pour affronter le vertige des mots, l'épaisseur du langage au milieu duquel le chemin est étroit pour trouver le ton juste, le bon rythme, l'image, la couleur, la musique, l'émotion, la grâce". Eric Fottorino.

Par Eric Fottorino
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Eric Fottorino

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Petit éloge de la bicyclette

Eric Fottorino

Paru le 16/04/2026

144 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073155573
9782073155573
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