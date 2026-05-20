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Mettre en oeuvre un programme d'ETP pour mieux vivre avec un TDAH

Amaria Baghdadli, Julie Majorel, Hélène Boudou

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"Mieux vivre avec un TDAH - Trouble Déficit de l'Attention/Hyperactivité" est l'un des premiers programmes d'ETP destiné à des enfants de plus de 6 ans ou des adolescents avec TDAH et leurs familles. Il permet leur accompagnement après l'annonce diagnostique ou à tout autre moment de leur parcours de prise en charge. Il vient compléter l'offre de soins dans le TDAH, tels que les groupes d'entraînement aux habiletés parentales (sur le modèle de Barkley) ou les thérapies comportementales et cognitives proposées en groupe ou en individuel. Ce programme a pour ambition d'améliorer la santé et la qualité de vie des familles au travers de multiples objectifs : - appréhender le TDAH, son évolution, ainsi que les troubles adaptatifs et fonctionnels qui en découlent, - connaître les modalités d'auto-soins et être en mesure de les appliquer, - développer une autonomie et une capacité de décision dans le processus de soins. Après la réalisation d'un bilan éducatif partagé avec un professionnel de santé, afin de prioriser des objectifs de soins plus spécifiques, l'enfant ou adolescent participe avec ses parents à des ateliers qui permettent de mieux connaître et vivre le TDAH, à l'école ou à la maison. Avec la collaboration de : E. MADIEU, M. SOUSSANA, A. VAUCHEL, C. VERNHET.

Par Amaria Baghdadli, Julie Majorel, Hélène Boudou
Chez Dunod

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Auteur

Amaria Baghdadli, Julie Majorel, Hélène Boudou

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie de l'enfant

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Mettre en oeuvre un programme d'ETP pour mieux vivre avec un TDAH

Amaria Baghdadli, Julie Majorel, Hélène Boudou

Paru le 20/05/2026

206 pages

Dunod

29,00 €

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