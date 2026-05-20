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Les recettes de nos régions : Sud-Ouest

Frédéric Zégierman

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Cuisinez et savourez 40 spécialités culinaires emblématiques de la région du Sud-Ouest. De l'entrée au dessert, voyagez au coeur du terroir : Garbure, Pâté de Périgueux, Aligot, Chipirons farcis, Ttoro, Pommes sarladaises, Canelés, Gâteau basque, Merveilles... Découvrez également la truffe, le diamant noir de cette région ou comment est apparu le nom de "canelé" grâce aux petites histoires et focus produits racontés par Frédéric Zégierman. Un ouvrage qui ravira les amateurs de cuisine authentique.

Par Frédéric Zégierman
Chez Flammarion

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Auteur

Frédéric Zégierman

Editeur

Flammarion

Genre

Cuisine du sud-ouest

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Les recettes de nos régions : Sud-Ouest

Frédéric Zégierman

Paru le 20/05/2026

96 pages

Flammarion

9,90 €

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Scannez le code barre 9782080160003
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