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Le tueur de fa tus

Julien Centaure, Centaure Julien

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En 2415, la Terre dispose du RIM, un téléporteur intersidéral permettant d'échanger avec des centaines de milliers d'autres planètes. Cette ouverture sur l'univers n'a cependant pas modifié le quotidien de la grande majorité des terriens, notamment celui de Thys, inspecteur principal dans le commissariat d'une grande ville. Thys n'a rien d'un homme de terrain mais ses intuitions, exceptionnelles, lui permettent de résoudre les affaires criminelles difficiles. A l'autre bout du cosmos, sur Mira, Elsa est chargée d'analyser toutes les informations en provenance des autres mondes. Physiquement, les miriens ressemblent à s'y méprendre aux terriens, au grand dam d'Elsa qui trouve ces derniers malfaisants. Que dirait-elle de Raff le sillien, un mercenaire terriblement efficace et sans pitié ? Son seul objectif : amasser assez d'or pour créer une oasis sur Sillis, sa planète natale brûlante et aride. Thys, Elsa, Raff, trois personnages que tout oppose, séparés pas des milliards d'années-lumière, et qui n'ont aucune raison de se rencontrer.

Par Julien Centaure, Centaure Julien
Chez Inanna éditions

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Auteur

Julien Centaure, Centaure Julien

Editeur

Inanna éditions

Genre

Science-fiction

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Le tueur de fa tus

Julien Centaure, Centaure Julien

Paru le 16/04/2026

552 pages

Inanna éditions

12,00 €

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