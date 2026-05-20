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Le Grand Larousse illustré

Collectif, Larousse, Isabelle Jeuge-Maynart

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-Plus de 63 500 mots, 12 5000 sens et 20 000 locutions et 28 000 noms propres. -1 500 remarques de langue ou d'orthographe. 2 000 régionalismes et mots de la francophonie, 4 500 compléments encyclopédiques. 5 500 cartes, dessins, photographies, schémas et planches. -Avec une carte d'activation pour bénéficier d'un accès privilégié au Dictionnaire Internet Larousse 2024 contenant plus de 80 000 mots, 9 600 verbes conjugués et des dossiers encyclopédiques. -Le plus de l'édition 2027 : une couverture moderne et raffinée. Avec 150 nouveaux mots, sens et expressions et 50 noms propres.

Par Collectif, Larousse, Isabelle Jeuge-Maynart
Chez Larousse

|

Auteur

Collectif, Larousse, Isabelle Jeuge-Maynart

Editeur

Larousse

Genre

Dictionnaires français

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Le Grand Larousse illustré

Collectif, Larousse, Isabelle Jeuge-Maynart

Paru le 20/05/2026

2060 pages

Larousse

49,99 €

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Scannez le code barre 9782036076587
9782036076587
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