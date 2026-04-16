Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé d'illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur, sur le thème du cosy et cocooning. Tasse de café à la main, plaid sur les genoux et bougie allumée, laissez-vous emporter par une bulle de bien-être et de créativité. A travers 48 illustrations réconfortantes, explorez l'art du cocooning et du slow living. Coloriez chaque page à votre rythme, selon votre humeur du moment, et transformez vos instants de détente en véritables parenthèses de douceur.