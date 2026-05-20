Une biographie de Désiré Doué

Désiré Doué est né pour devenir footballeur. Dès l'enfance, il ne s'intéresse qu'à une chose : taper dans un ballon ! Repéré très tôt par le Stade Rennais, il y fait sa formation puis ses premiers pas en équipe professionnelle. C'est le début d'un incroyable parcours sportif, qui le mènera ensuite au PSG et en équipe de France, pour rafl er les trophées les plus prestigieux. De la Ligue des champions au championnat de France en passant par la Coupe de France, 2025 est pour Désiré l'année de la consécration. Une biographie écrite par Cyril Collot, journaliste sportif auteur de nombreux ouvrages sur le football. Destins de champions, la série de biographies 100 % sport ! - Toute la vie et la carrière du footballeur Désiré Doué racontées dans cette biographie inédite - Une biographie richement documentée, illustrée par des photos du champion - Comprend une fiche d'identité du joueur, son palmarès et un quiz pour tester tes connaissances sur Désiré Doué ! Dès 8 ans.